Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel Pitesti au decis marți, 9 aprilie, sa inlocuiasca arestul la domiciliu in cazul lui Ion Georgescu, primarul suspendat al orasului Mioveni trimis in judecata pentru trafic de influenta, cu masura controlului judiciar. Decizia este definitiva, transmite Agerpres.Ion Georgescu…

- Astazi, 3 aprilie, magistrații Tribunalului Argeș au decis primarul suspendat Ion Georgescu sa fie pus din nou sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Asta dupa ce, pe 19 martie, Curtea de Apel Pitești a admis contestația formulata de procurorii Direcției Nationale Anticoruptie- Serviciul…

- Completul de judecata a raportat acest pericol la „rezonanța ridicata in comunitatea locala a faptei” comise de edil De cateva luni, dosarul lui Ion Georgescu se joaca intre Curtea de Apel Pitești și Tribunalul Argeș. Primarul suspendat al Mioveniului a ajuns iarași in arest la domiciliu, pe 19 martie,…

- Cornel Dinicu, patronul complexului turistic din Tohani unde au murit opt oameni in incendiul din 26 decembrie 2023, scapa de arestul la domiciliu si va fi cercetat sub control judiciar, a hotarat, luni, Judecatoria Ploiesti. Decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres. Conform portalului instantelor…

- Pentru primarul Ion Georgescu din Mioveni, startul campaniei electorale pentru alegerile locale coincide cu debutul procesului pe fond pentru trafic de influența. Edilul social-democrat, care a condus orașul vreme de 4 mandate consecutive, a pierdut pe data de 14 martie ultima șansa de a obține in camera…

- Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, ramane in arest la domiciliu, au decis marți, 19 martie, magistrații de la Curtea de Apel Pitești. Procurorii DNA au contestat decizia judecatorilor de la Tribunalul Argeș, prin care a fost schimbata masura arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar.…

- Curtea de Apel Pitești a respins astazi, 6 februarie, ca nefondata, contestația formulata de Ion Georgescu impotriva incheierii Tribunalului Argeș, de la sfarșitul lui ianuarie. Judecatorii i-au menținut, astfel, edilului suspendat al Mioveniului masura arestului la domiciliu. Magistrații Tribunalului…

- Ion Georgescu, primarul suspendat al Mioveniului, a cerut la Curtea de Apel Pitești stramutarea in dosarul in care este judecat pentru trafic de influența. Magistrații instanței superioare s-ar putea pronunța daca muta procesul, sau nu, la Valcea, in prima parte a lunii februarie. Motivul este legat…