Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, contractul pentru realizarea aplicatiei urmand sa fie semnat saptamana viitoare, a anuntat, vineri, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan. The post MINISTRUL…

- Camașile ofera un aer elegant și se pot combina alaturi de mai multe articole vestimentare. Ele au nevoie de ingrijire speciala, dar, in lipsa unui fier de calcat, se pot folosi și alte alternative foarte eficiente și rapide.

- Fierul de calcat este extrem de utilizat in zilele noastre și ne ajuta sa ca hainele sa fie impecabile atunci cand le purtam. Daca s-a folosit o temperatura prea mare, materialul risca sa fie distrus și va trebui sa il repari. Exista cateva metode pentru a-ți salva articolele de imbracaminte preferate.

- Cel mai probabil te-ai confruntat și tu cu situația in care ai avut de lipit ceva și superglue ți s-a lipit de haine sau de degete. Din fericire, indiferent daca este proaspat sau deja uscat, exista mai multe modalitați de a scapa de acesta ușor și fara probleme. Modul ușor de a elimina superglue de…

- Transportatorii polonezi care blocau punctele de trecere a frontierei incepand din luna noiembrie au ajuns la un acord „cu anumite conditii” cu guvernul de la Varsovia si isi vor suspenda protestul miercuri, a anuntat unul din organizatori, transmite Reuters.

- Perioada urmatoare este plina de surprize la capitolul bani și dragoste pentru doua zodii, care, in sfarșit, vor fi impliniți. Pot sa iși gaseasca pe cineva, dar la fel de mari șanse au de a fi promovați sau de a obține marirea de salariu mult dorita.

- Vremea in ultima zi din 2023 este destul de neobisnuita pentru perioada aceasta din an.Astfel, temperaturile au urcat astazi mult peste 10 grade Celsius, facand ultima zi din 2023 sa semene mai mult cu o zi de primavara. Pentru a iesi putin din tipar, mai multe persoane s au adunat pe plaja Steaua de…

- Numarul prosumatorilor (n.n. – prosumatorii sunt persoanele fizice sau juridice care produc energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum, fara sa aiba drept activitate specifica producerea de energie) ajunsese, in octombrie 2023, la 101.605, cu o putere instalata de 1.298 MW, iar…