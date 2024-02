ANM a reactualizat prognoza pentru finalul iernii: Vremea de primăvară se strică Temperaturile in urmatoarele doua saptamani vor fi cele obișnuite pentru sfarșitul iernii. Temporar vor fi precipitații, potrivit prognozei pe regiuni transmise de meteorologi pentru perioada 12 - 25 februarie. Banat Vremea va fi deosebit de calda in prima zi a intervalului, cu o medie regionala a temperaturilor maxime de 14 grade. Din 13 februarie și pana in 25 februarie, cu variații de la o zi la alta, valorile termice diurne se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei perioade, mediile acestora urmand a se incadra intre 7 și 11 grade. Minimele vor avea o tendința de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

