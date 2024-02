Prognoza meteo pentru 19 februarie-3 martie. Cum va fi vremea de mărțișor Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 19 februarie-3 martie. Astfel, am aflat cum va fi vremea la inceput de primavara. Așadar, meteorologii ANM au adus prognoza meteo pentru perioada 19 februarie-3 martie, iar veștile sunt bune. Vremea se va incalzi, insa ploile vor pune incet, incet, stapanire pe mai tot teritoriul. Prognoza meteo pentru Banat In urmatoarele zile, maxima va fi cuprinsa intre 10 și 12 grade, iar minimele vor cobora pana la zero grade. Intre 23 și 26 februarie vremea se va incalzi considerabil, mai ales pentru aceasta perioada a anului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii vremea va deveni extrem de calda pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor din țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a publicat luni, 19 februarie, prognoza meteo pentru intervalul 19 februarie – 3 martie 2024.Cum va fi vremea in BanatIn primele…

- Vremea va inregistra variatii pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, insa temperaturile medii se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, iar precipitatii se vor inregistra in majoritatea regiunilor in intervalul 12 -14 februarie si dupa 18 februarie, conform prognozei publicate de…

- Temperaturile in urmatoarele doua saptamani vor fi cele obișnuite pentru sfarșitul iernii. Temporar vor fi precipitații, potrivit prognozei pe regiuni transmise de meteorologi pentru perioada 12 - 25 februarie.Banat Vremea va fi deosebit de calda in prima zi a intervalului, cu o medie regionala…

- Luna ianuarie, la cum este pana acum, se anunța a fi o luna anormala din punct de vedere al precipitațiilor, dar și al valorilor din termometre. Am avut zile cu ger, urmate de zile cu temperaturi aproape de primavara, iar tendința pare a se menține și in urmatoarea perioada. Potrivit estimarilor facute…

- Un nou val de ger și ninsori. Cat de mult scad temperaturile. Prognoza meteo ANM pentru urmatoarea perioada Urmeaza un nou val de vreme severa, cu ger și ninsori. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunța scaderea temperaturilor. Vremea se racește din acest weekend. Vor fi…

- Prognoza meteo, 10 ianuarie. Valorile termice vor cobori in toate regiunile din țara. Termometrele vor indica valori de -16 grade Celsius indeosebi in estul Trasilvaniei.Valorile termice vor cobori in toate regiunile din țara. In zonele de nord, centru și nord-est abaterea termica negativa va fi ceva…

- Cum va fi VREMEA pana in 21 ianuarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile minime vor cobori spre -20 grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 21 ianuarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile minime vor cobori spre -20 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 8 – 21 ianuarie 2024. Conform specialiștilor ANM, transportul unei mase de aer polar spre Romania va face ca vremea sa devina deosebit de rece in majoritatea zonelor pe tot parcursul acestei saptamani.…