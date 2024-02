FOIENI Incendiu la un cămin de bătrâni

Detașamentul de Pompieri Carei a intervenit luni, 5 februarie, în jurul orei 11.00, pentru lichidarea unui incendiu produs la un centru pentru îngrijirea vârstnicilor din localitatea Foieni.