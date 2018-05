"Un subiect important se refera la modul de plata a pensiilor catre pensionari. Au aparut, in ultima perioada, intarzieri in anumite judete ceea ce este inadmisibil , deoarece guvernul a trasferat la timp banii catre Posta. Doamna premier a cerut explicatii la ministrul Comunicatiilor si conducerea Postei Romane si am aflat de ce suntem in aceasta situatie. Doamna premier a dispus sa faca o verficare atenta si serioasa", a declarat Liviu Dragnea, dupa sedinta Biroului Permanent PSD.

Liderul PSD a mai anuntat ca data de 15 a lunii vor fi date pensiile.

"S-a decis sa nu mai existe…