Întârzie pensiile în aprilie? Noi informații de la Poșta Română pentru pensionari In legatura cu distribuirea pensiilor in luna aprilie, Poșta Romana furnizeaza informații catre pensionari, in contextul unor posibile acțiuni de greva. Exista o discrepanța intre declarațiile poștașilor, care solicita un salariu de 400 de lei net și amenința cu greva generala incepand cu data de 31 martie, și conducerea Poștei Romane, care neaga existența unei situații de acest gen. In cazul unei greve, distribuirea pensiilor ar putea suferi intarzieri, astfel incat acestea nu ar fi livrate intre 2 și 4 aprilie conform programului obișnuit. Conducerea Poștei Romane afirma ca majoritatea angajaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

