- Scolile din Ungaria vor ramane inchise pana la sfarsitul lunii mai si evenimentele cu peste 500 participanti nu vor putea avea loc pana pe 15 august, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzand partidul ca vrea „sa dea Ardealul ungurilor” și spunand ca este incredibil ce ințelegeri se fac in Parlament. In scurta sa declarație, Iohannis a facut și doua referiri in limba maghiara. Cele mai importante declarații…

- Guvernul ungar va decide saptamana viitoare care vor fi noile masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, in contextul in care tara se pregateste de o repornire a economiei, a indicat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite Reuters. Actualele restrictii vor…

- Parlamentul a adoptat prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.240/2020. "Dintr-un numar total de 465 de deputati si senatori, au votat 439. Pentru incuviintarea masurii 404, NU - 29, 5 abtineri si un coleg nu a votat", a anuntat Marcel Ciolacu, la…

- Guvernul spaniol va solicita parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a masurilor stricte de izolare, pana la data de 11 aprilie, pentru a lupta impotriva epidemiei care a cauzat deja 1.720 de decese, a anuntat duminica premierul Pedro Sanchez, transmit AFP si Reuters. 'Consiliul…

- Numarul real al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Ungaria ar putea fi de pana la 10 sau 15 ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate, a declarat joi seful biroului premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, care a subliniat ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate pot sa…

- Guvernul ungar a avertizat ca persoanele care nu sunt sincere in declaratiile date la frontiera privind traseul urmat vor fi sanctionate, precizare venita dupa ce Ungaria a interzis miercuri accesul strainilor veniti din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…