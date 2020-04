Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea abatoarelor perturba lanturile de aprovizionare cu alimente din SUA, reducand oferta de carne din magazine si privand fermierii de retelele de distributie a animalelor. Smithfield a prelungit inchiderea fabricii din Sioux Falls, Dakota de Sud, dupa ce initial anuntase ca masura este temporara,…

- Smithfield Foods, cel mai mare procesator de carne de porc din lume, a anuntat ca inchide pe termen nedefinit una dintre cele mai mari fabrici de profil din Statele Unite, din cauza mai multor cazuri de coronavirus in randul angajatilor sai, compania avertizand ca tara ”este periculos de aproape”…

- Coronavirusul ar putea ucide mai mult de 81.000 de persoane in Statele Unite in urmatoarele 4 luni și s-ar putea sa nu fie depașit pana in iunie, potrivit unei analize a Școlii de Medicina a Universitații din Washington, citata de Reuters, scrie Mediafax.Numarul de pacienți spitalizați este…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat marti ca cea mai dificila faza a epidemiei de coronavirus va lovi mai puternic si mai rapid decat se credea anterior, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat deja ca Statele Unite ar putea sa devina epicentrul pandemiei…

- Compania de diagnosticare moleculara Cepheid a obtinut sambata acordul de urgenta al Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru utilizarea unui test rapid pentru detectarea noului coronavirus (Covid-19), potrivit site-ului People, transmite news.ro.Testul, numit…

- Nissan este prima companie auto din Japonia care anunța ca opreste temporar productia la fabrica din Kyushu, din cauza epidemiei cu coronavirus, a declarat luni producatorul auto japonez, citat de Reuters. Productia a 3.000 de vehicule va fi afectata, anunța MEDIAFAX.Nissan a anunțat ca va…

- Copilul si ceilalti cinci pacienti, care au contractat virusul detectat pentru prima data in China luna trecuta si raspandit ulterior pe glob, se afla in stare stabila, conform medicilor de la spitalul in care sunt tratati. Compania farmaceutica germana CureVac AG si Coalitia pentru inovatii…

- Netflix si-a marit peste asteptari numarul total de abonati in trimestrul patru, dar cresterea din Statele Unite si Canada a dezamagit, din cauza concurentei intense si a modificarii preturilor, informatie care a provocat marti scaderea cotatiei actiunilor companiei cu 1,6%, transmite Reuters potrivit…