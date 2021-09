Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei de coronavirus, va fi organizata in format hibrid combinand interventii in persoana si de la distanta.Pana in prezent, aproape o suta de sefi de state si de guverne si-au anuntat la ONU intentia de a veni la New York, potrivit…

- ​Curtea Suprema a SUA a pus capat joi moratoriului federal legat de pandemie asupra evacuarilor din locuinte impus de presedintele Joe Biden, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Judecatorii, care în iunie au permis mentinerea unei interdictii precedente care a expirat la sfârsitul…

- Casa Alba a anuntat marti ca au fost depistate cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajatilor sai complet vaccinati, printre care se numara si un inalt responsabil, transmite AFP, citand-o pe purtatoarea de cuvant a administratiei Biden, Jen Psaki. Inaltul responsabil, a carui…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa. Detalii suplimentare privitoare la deplasare urmeaza a fi anuntate ulterior. Sotul ei, presedintele Joe Biden, nu este asteptat…

- Presedintele american Joe Biden o va primi pe Angela Merkel, sefa guvernului german, joia viitoare la Casa Alba, a anuntat vineri administratia americana, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca cei doi lideri vor discuta despre atacurile de tip ransomware…

- Majoritatea adultilor americani sunt vaccinati pentru Covid-19, dar numarul cazurilor este in crestere. Activitatile economice accelereaza, dar sunt insotite de riscul inflatiei, iar cooperarea bipartizana s-a imbunatatit, dat animozitatile politice sunt ridicate. La peste cinci luni de la investirea…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba in viitorul apropiat vreo intrevedere cu noul sau omolog din Iran, Ebrahim Raisi, a anuntat luni seara Casa Alba, notand ca liderul suprem al Iranului si principalul decident ramane ayatollahul Ali Khamenei, potrivit mediafax.ro. In…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, va fi primit la 28 iunie la Washington de omologul sau american, Joe Biden, a anuntat sambata purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP. Reuven Rivlin, al carui mandat se incheie la 5 iulie, va fi primul inalt responsabil israelian…