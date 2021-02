Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, si-a justificat strategia anticoronavirus de "carantinare inopinata" a unor cartiere sau imobile, explicand ca masura este menita sa permita efectuarea de teste pentru depistarea virusului, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES. Noua tactica in…

- Autoritațile pregatesc a doua etape de vaccinare, conform Strategiei Naționale. Vor putea fi vaccinați cei care lucreaza in domenii cheie, esențiale, intre care președintele, membrii Executivului, clericii, mass-media, informeaza Mediafax. Pentru pregatirea celei de-a doua etape a Strategiei…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP.Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Autoritatile fac apel la societatea civila, dar si la specialisti, sa se sprijine campania de vaccinare. „Trebuie evitate politizarile pe acest subiect pentru ca in…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, in care se va discuta tematica referitoare la strategia de vaccinare anti-coronavirus in Romania, a fost programata pentru 3 decembrie, ora 15:00.Ședința prezidata de Klaus Iohannis se va desfașura in sistem de videoconferința, a informat Administrația…

- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…

- Autoritațile nu iau in considerare o carantinare totala a Romaniei nici acum, nici in perioada sarbatorilor de iarna, in cazul in care ultimele masuri restrictive nu vor avea efectul scontat, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei conferințe de presa.