- Vineri autoritatile franceze au raportat inca 19 cazuri de coronavirus. Bilantul a ajuns la 57 de cazuri. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, le recomanda cetatenilor sa nu mai dea mana unii cu altii. In acest mod se poate preveni raspandirea epidemiei.

- Alte 69 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in 7 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.300, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Germania isi propune sa isi axeze viitoarea presedintie a Consiliului Uniunii Europene, in al doilea semestru al anului, pe politica europeana de azil si pe schimbul de informatii intre autoritatile din domeniul securitatii, a declarat ministrul de interne Horst Seehofer, in prima zi a Congresului European…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat - vineri, in cadrul unei intalniri cu cancelarul german Angela Merkel la Istanbul - impotriva unei raspandiri a "haosului libian" in zona mediteraneana daca nu se impune calmul, informeaza AFP. "Haosul care domneste in Libia risca sa aiba…

- Nu mai puțin de 13 cazuri de gripa (cazuri clinice) au fost semnalate in Timiș, in doar o saptamana. In același interval, in cel mai vestic județ al țarii au fost raportate peste 1.500 de viroze. Tot in Timiș a fost confirmat și un caz de virus gripal AH3.

- Moscova a anunțat joi expulzarea a doi diplomați germani, ca raspuns Berlinului care reproșeasca Rusiei lipsa de cooperare pentru elucidarea morții comandate a unui fost separatist cecen în inima capitalei germane. Rusia a avertizat ca va face acest lucru dupa decizia guvernului Angelei Merkel…