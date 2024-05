Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul DNA, Mihaela Iorga Moraru, a dispus continuarea urmaririi penale fața de fostul șef executiv al SRI, Florian Coldea, generarul (r) Dumitru Dumbrava și fața de avocatul Doru Traila. Toți cei trei sunt acuzați de trafic de influența.”I.

- DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…

- B1.ro Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, iar in maxim 7 zile trebuie sa o achite. Aceeași masura a fost aplicata și pentru generalul in rezerva Dumitru Dumbrava și avocatul Doru Traila. Coldea, audiat 15 ore la DNA Florian Codlea a ieșit…

- Fosti grei ai Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, sunt acuzati de trafic de influenta si spalare de bani. Dupa audieri maraton care au durat peste 15 ore, cei doi au fost plasati sub control judiciar pe cautiune. Au fost denuntati de un om de afaceri care spune ca i…

- Fostul șef al SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, și avocatul Doru Traila au fost... The post Florin Coldea, pus sub control judiciar! Cauțiune de 500.000 de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dupa aproape 15 ore de audieri la DNA, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbrava, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, precum si avocatul Doru Traila au fost plasati sub control judiciar. In acest caz, plangerea a fost depusa de omul de…

- Fostul șef al SRI Florian Coldea și fostul general SRI Dumitru Dumbrava au fost chemați la DNA, joi, intr-un dosar de trafic de influența. Ei sunt deja audiați de mai bine de 13 ore. Potrivit unor surse citate de Anca Alexandrescu, avocatul Doru Traila ar fi facut denunțuri și cel puțin o persoana ar…

- Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, anunța ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a inștiințat ca a inceput urmarirea penala in cazul lui Nicușor Dan, urmare plangerii penale depuse de acesta. Enache il acuza pe edilul Capitalei de finantare netransparenta a publicitatii electorale.