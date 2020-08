Coronavirus/Coreea de Sud: Liderul sectei Shincheonji, arestat pentru zădărnicirea combaterii bolii Autoritatile din Coreea de Sud l-au arestat sambata pe influentul lider al sectei crestine Shincheonji - Biserica lui Iisus, aflata in centrul unui important focar de coronavirus in februarie, sub suspiciunea ca a subminat politica guvernamentala de combatere a propagarii epidemiei, relateaza Yonhap, Reuters si AFP.



Lee Man-hee, care are 89 de ani, a fost retinut sambata la primele ore ale zilei, sub acuzatia ca a dat autoritatilor sanitare informatii inexacte privind reuniunile sectei si liste false de membri, fiind banuit totodata de "tentative sistematice de distrugere de dovezi".

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro



