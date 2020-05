Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier stiintific care a sfatuit guvernul britanic sa impuna carantina la nivel national a demisionat dupa ce a incalcat el insusi masurile de distantare sociala pentru a se intalni cu o femeie descrisa drept amanta sa, relateaza miercuri France Presse.Profesorul Neil Ferguson, in varsta…

- Coreea de Sud a anuntat duminica o relaxare a masurilor de distantare sociala saptamana viitoare, dupa ce numarul de noi cazuri de coronavirus a scazut in tara in ultimele zile, informeaza AFP.Incepand de miercuri, "adunarile si numeroase evenimente vor fi (din nou) permise, cu conditia sa…

- Virusologul considera ca virusul va ramane alaturi de indivizi pentru totdeauna și va circula anual in populație la fel ca cele alte patru specii de coronavirus care sunt responsabile de pana la 30% din cazurile de raceala inregistrate anual. Citește și:Un virusolog german argumenteaza impotriva…

- Oamenii scuipa pe pandemie si pe regulile de distantare sociala, iar strazile Capitalei arata ca niste furnicare, de parca n-ar muri zilnic oameni din cauza noului Coronavirus!Zeci de oameni se plimba nestingherit, fara masti, fara manusi, nemaivorbind de respectarea distantei

- Portughezul Jose Mourinho, antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, a recunoscut ca a încalcat legile de distantare sociala dupa ce s-a antrenat cu mai multi jucatori ai formatiei sale într-un parc din Londra, informeaza agentia spaniola EFE."Accept ca actiunile…

- Toate persoanele care au ajuns in luna martie in Venezuela din Europa vor intra obligatoriu in carantina de doua saptamani, pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara sud-americana unde au fost confirmate doua cazuri, a anuntat sambata vicepresedinta Delcy Rodriguez intr-o alocutiune televizata,…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este ''complet capabila'' sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse. China "este pe deplin increzatoare si capabila…