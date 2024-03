Gata cu naționala. Toți ochii pe Liga 1 Cu naționala ne-am lamurit. Amicalele jucate impotriva Irlandei de Nord (1-1) și a Columbiei (2-3) ne-au ajutat sa nu ne facem speranțe prea mari pentru o surpriza frumoasa la Euro. Echipa de rezerve a lui Edi Iordanescu nu are pic de sclipire in joc și asta s-a vazut cel mai bine impotriva Columbiei, o echipa […] The post Gata cu naționala. Toți ochii pe Liga 1 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

