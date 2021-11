Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) se pregatește sa autorizeze utilizarea a doua tratamente cu anticorpi monoclonali anti-Covid in zilele urmatoare, au declarat doua surse din UE, ceea ce ar fi o premiera europeana pentru acest tip de terapie. In ciuda ratelor ridicate de vaccinare in multe state membre, blocul european se confrunta cu un nou […] The post Coronavirus: UE, pe cale sa aprobe primele tratamente cu anticorpi monoclonali first appeared on Ziarul National .