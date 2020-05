Coronavirus: Turcia a înregistrat 59 noi decese, bilanţul total a ajuns la 3.520 Numarul persoanelor care au murit de COVID-19 a crescut in Turcia cu 59 in ultimele 24 de ore, ridicand bilantul total al deceselor la 3.520, informeaza marti Ministrul Sanatatii, precizand ca numarul zilnic de morti si de internati la terapie intensiva continua sa scada, relateaza Reuters. Numarul total al cazurilor confirmate de COVID-19 din Turcia a crescut cu 1.832, pana la 129.491, cel mai mare din lume, cu exceptia vestului Europei, a SUA si Rusiei. In total, 73.285 de persoane s-au vindecat pana acum de coronavirus, care provoaca boala respiratorie numita COVID-19. Numarul testelor efectuate… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

