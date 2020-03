Coronavirus - Trump, criticat pentru expresia ''virus chinezesc''; pandemia nu are frontiere, potrivit OMS

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni în lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de realizate de catre John Hopkins University.Pâna acum, în afara de China, au fost raportate…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa ca epidemia de coronavirus e declarata pandemie. Directorul general al OMS a declarat: „Pandemia nu este un cuvant pe care sa-l folosim ușor sau nepasator. Este un cuvant…

- Pandemia de coronavirus este foarte aproape, a declarat un oficial alOrganizației Mondiale a Sanatații. Cu toate acestea, „ar fiprima pandemie din istorie care ar putea fi sub control” a afirmatdirectorul general al OMS.„Acum, dat fiind ca virusul s-a extins in atat de multe tari, amenintarea unei pandemii…

- Pentru a-și proteja patrupedele de coronavirus, proprietarii de pisici pun maști de protecție animalelor, noteaza New York Post. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca nu exista dovezi care sa indice ca virusul, care a omorat peste 1.300 de oameni și a infectat peste 45.000, poate ”afecta animalele…

- Noua epidemie de coronavirus din China este pe cale sa ajunga la un bilanț al morților mai mare decât SARS, numarul deceselor crescând sâmbata cu 86, pâna la 722, transmite Reuters. Pandemia SARS, provocata tot de un coronavirus care a sarit de la animale la oameni, a ucis, în…

- Pana acum, 25 de persoane au murit ca urmare a infectarii cu coronavirus, majoritatea in orașul Wuhan și in imprejurimi, scrie The Telegraph. Printre victime se numara persoane in varsta de 73 și 89 de ani, cea mai tanara victima avand 48 de ani. Autoritațile au oprit transportul public in incercarea…

- Pasageri veniți din orașul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de coronavirus, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma, scrie Reuters. Aceștia sunt verificați daca sunt suspecți de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, mai relateaza…