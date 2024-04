„Ameninţarea numărul unu”. Următoarea pandemie ar putea fi cauzată de virusul gripal, avertizează cercetătorii Gripa ramane cea mai mare amenințare la adresa sanatații globale și sunt șanse ca virusul gripal sa declanșeze o noua pandemie in viitorul apropiat, relateaza The Guardian, care citeaza datele unui studiu facut de cercetatori de renume.Un sondaj international, la care au contribuit 187 de oameni de stiinta și care va fi publicat weekendul urmator, va dezvalui ca 57% dintre expertii de top in boli cred acum ca o tulpina de virus gripal va fi cauza urmatorului focar global de boli infectioase mortale.Convingerea ca gripa este cea mai mare amenintare pandemica din lume se bazeaza pe cercetari indelungate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

