- Deși Sorin Cimpeanu a declarat ca, in aceasta saptamana, „lucrul care mi-a creat cea mai mare satisfacție a fost bunul mers al vaccinarii cadrelor didactice”, și ca, tot in aceasta saptamana lucru lcare l-a deranjat este legat de obligativitatea purtarii maștii la orele de Sport.Ministrul Educației…

- Ministrul Educației a explicat, intr-o declarație la un post central de știri, ca purtarea maștii de protecție de catre elevi este obligatorie inclusiv in timpul orelor de Educație fizica, aceasta fiind solicitarea din partea Ministerului Sanatații.

- Austriecii au inlocuit luni mastile faciale de panza cu masti de protectie de tip FF2, devenite de acum obligatorii pentru cei cu varste de peste 14 ani in mijloacele de transport, magazine, locurile de prestare a serviciilor si cabinetele medicale, relateaza France Presse.

- Medicul Adrian Streinu–Cercel spune ca vaccinarea anti- COVID-19 nu ne va scuti de portul maștii de protecție pentru cel puțin doi ani. Streinu–Cercel care a primit rapelul vaccinului la sfarșitul saptamanii a explicat cum se simte dupa vaccin și a sublinitat ca, deși in urma vaccinarii nu va mai exista…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise este legala The post Purtarea maștii in aer liber ramane obligatorie – sentința Curții Supreme appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Purtarea maștii in aer liber ramane obligatorie – sentința Curții Supreme Credit…

- Departamentul pentru Situații de Urgența precizeaza ca masca ramane obligatorie in spațiile deschise, deoarece Curtea de Apel București s-a pronunțat pe un ordin de carantinare zonala.Obligativitatea purtarii maștii va fi menținuta la nivel național, in ciuda deciziei Curții de Apel București (care…