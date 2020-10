Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. ''Tocmai am fost informata ca un membru al…

- Comisar european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, Maria Gabriel, a anuntat sambata, 10 octombrie, ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 in urma unui al doilea test pe care l-a efectuat dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa, a informat Agerpres.”Dupa…

- PreședintaComisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca vaintra in autoizolare pana marți, deoarece a intrat in contact cuo persoana care are test pozitiv la coronavirus, informeazaAgerpres, citand Reuters. „Am fost informata ca am participat marțea trecuta la o intalnire la care a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters. 'Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la…

- ​O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, însa competitia, care va începe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sâmbata WTA, scrie Reuters.WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea…

- La doar cateva zile dupa ce președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca s-a vindecat de Covid-19 , sotia acestuia, Michelle, dar și unul dintre miniștri au fost testați pozitiv, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .