Stiri pe aceeasi tema

- Austria va extinde al treilea lockdown pentru Covid-19 pana la 8 februarie, a anuntat Guvernul duminica, scrie Reuters. Sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Austria, o tara cu 8,9 milioane de locuitori, este in al treilea lockdown,…

- Ucraina a inchis vineri scolile, restaurantele si salile de sport, instaland un nou lockdown, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara cu 41 de milioane de locuitori, transmite Reuters. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie…

- Republica Ceha va inchide magazinele neesentiale, anumite servicii si traseele de telescaun urmand sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica in incercarea de a tine sub control o noua crestere a infectiilor cu COVID-19 si a numarului spitalizarilor, a precizat miercuri ministrul…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat spre utilizare vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer, in colaborare cu partenerul sau german BioNTech, care va putea fi administrat incepand cel mai devreme de saptamana viitoare, informeaza…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP. ''Aceste masuri din…

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters. Grecia a raportat mai putine cazuri de COVID-19 decat majoritatea…

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters. "Intr-un astfel de caz, am…