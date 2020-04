Coronavirus- scurt ghid de pregătire a planului de continuitate a afacerii Majoritatea organizațiilor mari din Romania au un plan de continuitate a afacerii (business continuity plan), care de obicei este concretizat sub forma unui document care cuprinde acțiunile necesare reluarii activitații in cazul apariției unor situații atipice și cu impact semnificativ asupra businessului, dupa cum ne releva o analiza facuta de experții Deloitte Romania. In mod tradițional, aceste planuri de continuitate iau in considerare scenarii de atacuri cibernetice, dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, sau informații și scenarii adverse intens mediatizate care pot afecta capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

