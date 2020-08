Coronavirus: Rusia raportează peste 5.200 de noi cazuri de infectare Autoritatile ruse au raportat sâmbata 5.212 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus, ajungând la un numar total de 882.347 cazuri de la începutul epidemiei, transmite Reuters, citat de Agerpres.



Rusia, o tara cu o populatie de peste 144 de milioane de locuitori, se afla pe locul 4 în lume în ceea ce priveste numarul de infectii cu noul coronavirus. Numarul total al deceselor puse pe seama COVID-19 a ajuns la 14.854, dupa ce autoritatile au anuntat ca înca 129 de oameni si-au pierdut viata din cauza acestei boli în ultimele 24 de ore. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au raportat sambata 5.212 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus, ajungand la un numar total de 882.347 cazuri de la inceputul epidemiei, transmite Reuters.Rusia, o tara cu o populatie de peste 144 de milioane de locuitori, se afla pe locul 4 in lume in ceea ce priveste…

- Autoritațile ruse au raportat, sambata, 5.212 de cazuri noi de infectii cu COVID-19. Astfel, Rusia a ajuns la un numar total de 882.347 cazuri de la inceputul pandemiei, transmite Reuters, citata de Agerpres.Rusia, care are o populatie de peste 144 de milioane de locuitori, se afla pe locul 4 in lume…

- Autoritațile sanitare au raportat miercuri 101 cazuri noi de coronavirus in China continentala, cel mai ridicat bilanț din ultimele trei luni și jumatate, transmite Reuters. Recent, multe dintre noile infecții au aparut in regiunea Xinjiang, din vestul indepartat al țarii, unde au fost raportate 89…

- Autoritatile din China au raportat, sambata, 22 noi cazuri de coronavirus, cele mai multe in regiunea Xinjiang, informeaza agentia de presa Reuters.In orasul Urumqi, capitala provinciei Xinjiang, situata in vestul Chinei, s-au inregistrat 16 cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Alte…

- Autoritatile medicale din China au raportat opt noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, in capitala tarii, Beijing, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.In intervalul precedent fusesera raportate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre cele opt cazuri noi, doar…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica in județul Cluj. Astazi, 27 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 10 persoane se afla in carantina 1.285 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 94,…

- Autoritațile din Rusia au anunțat vineri 10.598 de noi cazuri de infecții cu coronavirus, bilanțul imbolnavirilor urcand la 262.843, informeaza Reuters. Celula de criza a mai transmis ca alte 113 persoane au murit in ultimele 24 de ore. In total, Rusia a raportat 2.418 de victime rapuse de noul coronavirus.

- Sapte noi contaminari cu noul coronavirus au fost confirmate in China continentala, au anuntat miercuri autoritatile sanitare chineze, precizand ca nu s-a inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19, relateaza Reuters potrivit news.ro.Unul dintre cele sapte cazuri este ”importat”, a precizat…