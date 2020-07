Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat numarul de persoane infectate de ieri și pana astazi, pe teritoriul Romaniei. Astfel, 315 persoane au fost depistate pozitiv cu infecția cu noul tip de coronavirus.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 165 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. The post 165 de noi cazuri de COVID-19. Bilanțul ajunge la 18.594 de persoane infectate. Afla situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Romania se apropie de 18.500 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 12.000 de persoane s-au vindecat. Ieri, la ultima raportare, numarul persoanelor infectate a fost mai mic decat cel al persoanelor vindecate. In jurul orei 13, Grupul de Comunicare Strategica anunța cel mai recent bilanț privind…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 16 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 9 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 276 persoane confirmate pozitiv, 195 persoane vindecate și 18 decese. Potrivit reprezentanților…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 231 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internati 242 de pacienti. Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 14.399 de persoane. Alte 19.887 de persoane sunt in…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns sambata la 103 de cazuri, in Alba, cu 5 mai mult decat vineri, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. Pana in prezent, la nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns vineri la 98 de cazuri, in Alba Iulia, cu 8 mai mult decat joi, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. La nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost realizate aproximativ…