- CHIȘINAU, 27 nov – Sputnik. Purtarea maștii de protecție și in spațiile deschise din Republica Moldova este una dintre „masurile de prevenire si control a infectiei COVID-19, aplicabile la nivel national” adoptate vineri, 27 noiembrie, de Comisia naționala extraordinara de sanatate publica (CNESP).…

- "Am ajuns la un numar mare de cazuri zilnice si aceasta evolutie este ingrijoratoare. Din pacate, in lume, in regiune, dar si la noi continua raspandirea acestei epidemii. De aceea, ne propunem sa venim cu un set de masuri restrictive, coordonate cu specialistii din domeniu, care vor contribui la stavilirea…

- Republica Moldova declara stare de urgența in sanatate publica, dupa ce numarul zilnic al cazurilor de Covid-19 a crescut semnificativ. Masura va ramane in vigoare pana pe 15 ianuarie 2021, anunța Comisia nationala extraordinara de sanatate publica (CNESP).

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica (CNESP) din Republica Moldova a decis vineri, intr-o sedinta supervizata de premierul Ion Chicu, instituirea starii de urgenta in sanatate publica la nivel national in perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, relateaza Radio Chisinau si portalul…

- Un parlamentar social-democrat a fost infectat cu coronavirus. Deputatul PSD Sebastian Radu a ajuns la spital in stare grava din cauza bolii. In cazul deputatului PSD de Buzau infecția cu coronavirus a evoluat rapid și dramatic. Sebastian Radu a fost depistat cu Covid-19 saptamana trecuta, iar in doar…

- Autoritatile sanitare din Republica Moldova au extins marti gradul de alerta 'cod rosu' de urgenta medicala in legatura cu situatia pandemica in aproape toate unitatile administrative ale republicii, inclusiv la Chisinau, doar trei raioane - Hancesti, Leova si Soroca - ramanand deocamdata la gradul…

