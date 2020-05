Agentiile de securitate cibernetica britanica si americana au avertizat marti in privinta unor atacuri informatice impotriva organizatiilor sanitare implicate in lupta impotriva pandemiei, "adesea legate de agenti statali", potrivit Londrei, relateaza AFP.



Agentiile se asteapta la o recrudescenta a acestui tip de atacuri "in saptamanile si lunile care vin", explica ele intr-un comunicat.



Acestea fac referire la grupurile APT (de la "Advanced persistent threat" - Amenintare persistenta avansata), denumire pe care o utilizeaza pentru a desemna actori mai sofisticati decat…