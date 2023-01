Stiri pe aceeasi tema

- In total, 692 de pacienți cu COVID sunt internați in spitale: 601 in secții (53 de minori) și 91 la ATI (un copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 78 sunt nevaccinați.Pana astazi, 67.249 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.In intervalul 16.11.2022 (10:00) – 17.11.2022…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de Ministerul Sanatatii, 42 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 319 cazuri noi de COVID-19, cu 51 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate cinci decese. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2…

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 46 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 845 de teste efectuate (din care 584 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- Potrivit datelor furnizate de catre Ministerul Sanatații, județul Maramures a ajuns azi, 28 octombrie, la un numar de 59,985 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 5 noi cazuri de COVID. Rata de infectae este acum la nivel de județ de 0.28 la mia de locuitori.…

- Majoritatea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 care au simptome persistente dupa 12 luni este probabil sa prezinte in continuare simptome la 18 luni, sugereaza date recente, informeaza Reuters.

