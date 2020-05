Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au avut loc in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva zeci de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Guvernul suedez - criticat din cauza modului in care gestioneaza criza sanitara provocata de noul coronavirus - a prezentat un proiect de lege prin care isi consolideaza temporar puterea, cu scopul de a lupta impotriva epidemiei, un lucru criticat de opozitie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…

- Ce salariu are Raed Arafat. Șeful DSU este prezent la datorie 24 din 24, in aceste zile. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne caștiga o suma impresionanta. In ciuda scandalurilor pe care le-a avut pe tema Colectiv, șeful de stat a fost și este in continuare apreciat de superiorii sai.…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a-i propune sa dezvolte legaturi intre cele doua tari, oferind ajutorul Washingtonului in lupta impotriva noului coronavirus, a afirmat sambata agentia de presa oficiala a Phenianului, KCNA, potrivit…

- Cercetatoarea columbiana Ana Maria Henao-Restrepo, care conduce Planul de Actiune pentru Investigare si Dezvoltare al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), agentie care coordoneaza pregatirea impotriva pandemiilor, a declarat intr-un interviu pentru EFE, difuzat vineri, ca lupta impotriva pandemiilor…

- Matteo Salvini, liderul opozitiei italiene, a declarat ca toti parlamentarii italieni care sunt membri ai partidului Liga (de extrema dreapta) vor dona o parte din salariile lor pentru a sustine lupta impotriva noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres.Citește și: Pacienții devin…

- Seful guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat vineri inchiderea granitelor tarii pentru straini incepand de sambata la pranz (11:00 GMT), in incercarea de a incetini propagarea pandemiei cauzate de noul coronavirus, transmite France Presse."Toti turistii si strainii care nu pot dovedi…

- Medicul Gabriel Diaconu face apel la populatie sa sprijine sistemul medical din Romania, in contextul raspanirii infectiei cu noul coronavirus, si subliniaza ca respectarea regulilor de igiena si furnizarea de informatii corecte autoritatilor poate ajuta la limitarea efectelor.