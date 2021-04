Premierul Florin Citu se intalneste marti, la Guvern, cu reprezentanti ai mediului de afaceri pentru a discuta despre organizarea unor centre de vaccinare in cadrul companiilor. Tot marti, seful Executivului are o intalnire cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai asociatiilor ale pacientilor pe tema campaniei de vaccinare. La ambele reuniuni vor fi prezenti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedinte CNCAV Andrei Baciu. "Maine am o intalnire…