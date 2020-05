Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va continua sa conduca lupta globala impotriva pandemiei cu noul coronavirus care "ameninta sa distruga insasi esenta cooperarii internationale", a declarat marti directorul general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters. Seful…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Ziarul Unirea OMS: Statele Unite au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, dupa o foarte mare accelerare a numarului de infectari cu noul coronavirus Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a constatat o foarte mare accelerare a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite,…

- Pacienții vindecați de coronavirus și externați, trebuie sa ramana totuși in izolare timp de 14 zile, deoarece pot fi contagioși. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a declarat pentru stirileprotv.ro , ca persoanele vindicate de COVID-19, trebuie…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ‘amenintarea unei pandemii’ cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ‘foarte reala’, relateaza AFP, dpa si Reuters. ‘Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…

- Noul coronavirus pare sa se raspandeasca acum mult mai rapid in afara Chinei decat in interiorul țarii, iar aeroporturile din țarile afectate au inceput sa scaneze termic pasagerii pentru a-i depista pe cei infectați, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Germania a crescut la 117 de la 66, a anuntat duminica Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor, citat de Reuters.Un comitet de criza al guvernului german a extins recomandarile pentru calatoriile transfrontaliere si a anulat evenimentele…

- Un declin continuu al numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus in China este incurajator, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa a avertizat ca exista in continuare riscul ca epidemia sa se raspandeasca in afara tarii, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Suntem incurajati…