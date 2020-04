Coronavirus: Oamenii trebuie să înceteze să mai ''dispreţuiască'' natura, avertizează Jane Goodall ''Dispretul'' nostru fata de natura a dus la criza COVID-19, spune Jane Goodall, in varsta de 86 de ani, primatolog britanic care si-a dedicat viata cauzei protectiei animalelor, in special cimpanzeilor, si a mediului inconjurator. Este insa timpul sa invatam din greseli si sa incercam sa evitam catastrofe viitoare, a pledat aceasta, potrivit AFP.



"Dispretul nostru fata de natura si lipsa de respect pentru animalele cu care ar trebui sa impartim planeta au cauzat aceasta pandemie, prevazuta cu mult timp in urma. Intrucat pe masura ce noi distrugem padurile, spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

