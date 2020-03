Coronavirus: Numărul deceselor în Italia crește dramatic, ajungând la 827 Bilanțul deceselor în Italia în urma epidemiei de coronavirus a urcat în ultimele 24 de ore cu 196, ajungând la 827, o creștere cu 31% fața de ziua precedenta, a anunțat miercuri Agentia italiana pentru Protectie Civila, care vorbește despre cea mai mare creștere în cifre absolute de când a început contagiunea în aceasta țara, transmite Reuters.

Numarul total al cazurilor în Italia, țara europeana cea mai afectata de virus, a crescut la 12.462, fața de bilanțul anunțat anterior de 10.149, o creștere de 22.8%.



Se actualizeaza

