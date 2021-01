Mexicul a cerut Canadei sa revina asupra deciziei sale de a suspenda zborurile spre aceasta tara din America Latina, care ar putea provoca, in opinia sa, o "grava criza economica", scrie AFP. Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat vineri o noua inasprire a restrictiilor de intrare in Canada si suspendarea zborurilor spre Mexic si Caraibe pana la 30 aprilie, pentru a incerca sa opreasca raspandirea coronavirusului, Guvernul mexican spera ca aceasta masura "sa fie retrasa cat mai curand posibil pentru a preveni o grava criza economica in regiune", a indicat Ministerul de Externe intr-un comunicat.…