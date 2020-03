Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte nu accepta ''proiectul pregatit'' pentru summitul in sistem de videoconferinta al Uniunii Europene dedicat gasirii unui raspuns economic comun la pandemia COVID-19, au anuntat joi seara surse guvernamentale italiene, potrivit AFP si DPA, citate de Agerpres. Italia doreste…

- Parlamentul European a sustinut joi, intr-o sesiune plenara extraordinara, necesitatea unei solidaritati europene puternice pentru a sprijini cetatenii in contextul COVID-19, inaintea unui vot crucial in regim de urgenta asupra primului set de masuri propuse de Comisia Europeana pentru a ajuta statele…

- Uniunea Europeana este constransa sa gestioneze din mers crizele declansate de propagarea noului coronavirus, intrucat ea nu s-a pregatit niciodata sa se confrunte cu pandemii, a spus vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell.''Michel Barnier mi-a amintit ca a fost insarcinat cu cativa…

- Europenii pregateau luni masuri concertate impotriva pandemiei de covid-19, al carei bilant a depasit 6.500 de morti in lume, iar in Europa o ”explozie” a numarului imbolnavirilor indemna statele sa-si izoleze populatiile si sa isi inchida frontierele, relateaza AFP.Parisul a anuntat ca masuri…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare la export…

- Comisia Europeana a prezentat, vineri, o serie de masuri economice si fiscale, in cadrul unui efort coordonat la nivelul Uniunii Europene, pentru atenuarea impactului socio-economic generat de pandemia de coronavirus.Comisia Europeana prezinta astazi o reactie imediata pentru atenuarea impactului…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.

- Preedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ridicarea niveului de risc privind noul coronavirus de la moderat la ridicat, in Uniunea Europeana potrivit AFP si Reuters citate de Agerpres.Von der Leyen a facut aceasta afirmatie intr-o conferinta de presa alaturi de comisarii…