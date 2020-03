Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 70 de ani a murit in nordul Irakului dupa ce a contractat noul coronavirus, a relatat miercuri agentia de stiri irakiana, cazul fiind primul deces inregistrat din aceasta cauza in lumea araba, informeaza DPA.

- O a doua persoana originara din departamentul Oise (nord) a decedat din cauza coronavirusului - al treilea deces in Franta -, a declarat luni o sursa apropiata dosarului pentru AFP, potrivit news.ro.Citește și: Dupa ce au golit rafturile, speriați de coronavirus, romanii vor sa dea marfa inapoi…

- Un septuagenar a murit sambata, in regiunea orasului Seattle (Statele Unite), dupa ce a contractat noul coronavirus, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Este al doilea deces provocat de Covid-19 in Statele Unite. Primul caz a fost confirmat la New York.

- Oficiali din domeniul sanatatii din statul Washington au declarat, sambata, ca un pacient infectat cu coronavirus a decedat, relateaza NBC, potrivit Mediafax. In SUA sunt confirmate 66 de cazuri de coronavirus.Primul deces provocat de coronavirus in Statele Unite a fost confirmat, sambata,…

- Coreea de Sud a anuntat miercuri primul deces din aceasta tara al unei persoane infectate cu noul coronavirus si 22 de cazuri noi, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 104, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Filipine a anuntat duminica primul deces in afara Chinei a unei persoane infectate cu noul coronavirus care a provocat deja peste 300 de morti si s-a raspandit in numeroase tari straine, a anuntat...

- La Manilla, capitala Filipinelor, a fost semnalat duminica primul deces din afara Chinei al unei persoane lovite de virusul ucigaș. Un barbat in varsta de 44 ani a murit in urma complicațiilor respiratorii antrenate de coronavirus, a precizat Francico Duque, secretar de stat in Ministerul filipinez…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat ...