Stiri pe aceeasi tema

- Grecia, deja in izolare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a decretat miercuri o interdictie de circulatie pe timp de noapte incepand de vineri, dupa o crestere importanta a numarului infectarilor zilnice care a adus "o presiune" asupra sistemului de sanatate,

- Grecia, deja in izolare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a decretat miercuri o interdictie de circulatie pe timp de noapte incepand de vineri, dupa o crestere importanta a numarului infectarilor zilnice care a adus "o presiune" asupra sistemului de sanatate, relateaza AFP si Xinhua, potrivit…

- Grecia, care a luat deja mai multe masuri restrictive pentru a lupta impotriva pandemiei Covid-19, a decretat o carantina pe timp de noapte, dupa o crestere semnificativa a infectiilor zilnice care pun "presiune" asupra serviciilor de sanatate. In timp ce traficul a ramas dens in Atena, in ciuda unui…

- Ungaria va inchide barurile și locurile de divertisment și va impune restricții de circulație pe timpul nopții, pentru a limita raspandirea coronavirusului, a anunțat premierul Viktor Orban. Articolul Ungaria inchide barurile și impune restricții de circulație pe timp de noapte apare prima data in Someșeanul.ro…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat, marti, guvernul de la Atena, noteaza Agerpres.Inmultirea cazurilor in ultimele saptamani a obligat autoritatile sa reimpuna gradual…

- Grecia impune noi restrictii in doua dintre cele mai vizitate destinații, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus Autoritatile din Grecia au anuntat ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus. Printre masurile impuse se numara interzicerea completa a organizarii de petreceri si festivitati,…

- Dupa mai multe zile cu peste 200 de cazuri noi de infectare, Grecia a introdus noi restricții pentru limitarea epidemiei. De astazi, indiferent pe ce cale mergeți in Grecia, trebuie sa aveți obligatoriu un test COVID negativ, realizat cu cel mult 72 de ore inainte de sosire. Autoritațile au dispus,…