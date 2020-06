Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate de la inceputul pandemiei COVID-19 in Europa, aproape doua treimi dintre acestea fiind in Rusia, Regatul Unit, Italia si Franta, conform unei statistici realizate sambata de France Presse.Cu 2.001.995 de cazuri…

- Pandemia provocata de noul coronavirus a facut peste 140.000 de victime in Europa, dintre care trei sferturi numai in Italia, Marea Britanie, Spania si Franta, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, vineri, la ora 17:40 GMT. Cu un total de 140.096 de decese si 1.495.293 de cazuri de…

- Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi. Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat, astazi, lista cu „zonele roșii” afectate de infecțiile cu noul coronavirus. Țarile incluse in aceasta categorie sunt Italia, Franta, Germania, Spania si Iran, potrivit unui anunț postat pe site-ul oficial al INSP. Lista cu „zonele roșii” a…

- Țarile europene iau masuri tot mai dure de combatere a pandemiei. Rand pe rand, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia și Franța au anunțat intrerdicții și limitari ale evenimentelor sociale.

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global. Pana la data de 20 martie 2020, au fost raportate 102.649 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la inceputul…