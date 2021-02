Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus Spahn in cadrul unei conferinte online organizate de publicatiile de stiri Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt si Wirtschaftswoche. "Putem furniza sprijin pentru productia unui vaccin care nu este inca sau nu va fi deloc aprobat in Europa", a adaugat ministrul. Jens Spahn a spus ca saluta orice vaccin care este…