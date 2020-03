Stiri pe aceeasi tema

- Decizia ar putea fi anuntata la inceputul saptamanii viitoare si vine in contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea ar putea fi de o una pentru toti clientii persoane fizice, scrie profit.ro.

- Banca Transilvania si-a notificat clientii sambata in privinta extinderii perioadei de gratie pentru cardurile de credit, pana in luna mai, in contextul epidemiei de coronavirus din Romania.

- Banca Transilvania amana plata creditelor pe fondul pandemiei de coronavirus. Clienții instituției financiare au primit, sambata, un mesaj prin care sunt informați ca perioada de grație a plații cardurilor de credite se va extinde." Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie…

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

- Ministerul de Finante a anuntat vineri ca se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului…

- Anuntul a fost facut de Florin Citu printr-un mesaj publicat pe Facebook. "Mesaj important pentru toti contribuabilii! Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri,…

- "Am primit o solicitare din partea unui client, cu care deja suntem in legatura pentru a identifica cea mai potrivita soluție. Pentru moment, este singurul caz persoana fizica", a declarat, pentru Profit.ro, Roxana Cristea, Head of Retail Lending la ING Bank. Banca discuta deja soluții pentru…

- Guvernul italian va suspenda plata ratelor la creditele ipotecare, intr-un efort de a diminua impactul restricțiilor impuse in toata țara din cauza raspandirii foarte rapide a noului coronavirus, relateaza Financial Times, citeaza digi24.ro.