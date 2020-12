Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografele din SUA si Canada au inregistrat in 2020 cele mai slabe incasari din ultimele patru decenii reusind sa atraga anul acesta doar 2,3 miliarde de dolari, cea mai slaba cifra dupa 1980, fara a mai pune la socoteala inflatia, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor analistilor…

- Pintre cel mai afectat domeniu de pandemia cu noul coronavirus este cel al transportului aerian. Turismul este aproape inexistent in multe țari, iar producatorul de avioane Boeing a inregistrat pierderi de 3,453 miliarde de dolari in primele noua luni ale acestui an. In comparație, in perioada similara…

- Vanzarea de bilete de cinema in China se apropie de pragul de 2 miliarde de dolari, depasind box office-ul nord-american, care a inregistrat un total de 1,93 de miliarde de dolari, potrivit The Hollywood Reporter care citeaza date Artisan Gateway.Duminica, totalul pe piata chineza a ajuns…

- Potrivit unui studiu realizat de banca elvetiana UBS si firma de audit PWC, averea cumulata a miliardarilor se ridica la nu mai putin de 10.200 miliarde de dolari, respectiv un nou record, peste varful din 2017. La acel moment, averea lor cumulata era de 8.900 miliarde dolari. In ciuda caderii burselor…

- disponibil, in lunile urmatoare, transmite Reuters. Malpass a declarat in exclusivitate pentru Reuters, intr-un interviu, ca initiativa face parte dintr-un ajutor in valoare totala de 160 de miliarde de dolari la care s-a angajat Banca Mondiala. Fondurile de 12 miliarde de dolari au rolul sa ajute tarile…

- Cleveland-Cliffs achizitioneaza ArcelorMittal in SUA pentru 1,4 mld. dolari și devine cel mai mare producator de otel laminat plat din America de Nord Cleveland-Cliffs Inc va achizitiona operatiunile din SUA ale ArcelorMittal, cel mai mare producator mondial de otel, intr-o tranzactie evaluata la 1,4…

- Gigantul american Kraft Heinz vinde afacerea cu branzeturi grupului Lactalis. Tranzacție de 3,2 miliarde de dolari, exclusiv in numerar Gigantul american Kraft Heinz a anuntat vanzarea afacerii sale cu branzeturi catre filiala din SUA a grupului francez Lactalis, pentru 3,2 miliarde de dolari, intr-o…