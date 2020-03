Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ii provoaca durere sufleteasca lui Cesare Prandelli, antrenrul cu care Adrian Mutu a lucrat la Fiorentina. Fostul selecționer al Italiei a marturisit ca a piedut mai multe persoane dragi, din cauza COVID-19."Am pierdut prieteni, din cauza acestui virus, este groaznic", a declarat,…

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Viata culturala in Franta va incetini in urmatoarele zile, dupa ce Guvernul a interzis adunarile cu mai mult de 100 de persoane vineri, determinand Muzeul Luvru, Castelul Versailles si Turnul Eiffel sa se inchida potrivit news.ro.Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza…

- Constructorul Fiat Chrysler va inchide temporar patru fabrici din Italia si va reduce producția, pe masura ce epidemia de coronavirus se extinde in a opta economie a lumii. Un purtator de cuvant al Fiat Chrysler a spus ca fabricile in cauza vor fi inchise pana la finalul saptamanii. Decizia a fost luata…

- Trupa rock americana Pearl Jam a anuntat luni amanarea primei etape a turneului sau, programata pentru aceasta primavara in America de Nord, din cauza epidemiei de coronavirus, care afecteaza si Statele Unite, informeaza AFP. "Din pacate, adunarea unei multimi de oameni face parte din misiunea noastra…

- Tot mai multi turisti isi anuleaza sau isi amana vacantele planificate, din cauza epidemiei de coronavirus. Unele agenții de turism nu exclud un scenariu de reducere a personalului, ca urmare a scaderii vanzarilor, potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX.Turoperatorii care au ca obiect…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Trupa americana rock Green Day si grupul sud-coreean k-pop BTS si-au anulat concertele programate primavara aceasta in Asia din cauza epidemiei de Covid-19, potrivit Mediafax.Aceștia se alatura unui numar din ce in ce mai mare de artiști care iși anuleaza concertele in regiunea asiatica.