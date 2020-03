Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a ajuns la 15 duminica seara, in Romania. Ultimul pacient este o femeie de 70 de ani din Mureș. The post Coronavirus in Romania: Inca o persoana diagnosticata – o femeie din Mureș. Bilanțul imbolnavirilor ajunge la 15 appeared first on Renasterea banateana…

- Prima linie de aparare impotriva patogenilor este igiena, avertizeaza Ministerul Sanatatii. In privinta noului coronavirus, prima regula pe care ni se cere sa o respectam este sa ne spalam des si temeinic pe maini. Ce nu spun autoritatile este ca o treime din populatia tarii nu are apa curenta in casa,…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru din 2019 cu 8.000 fata de trimestrul anterior, pana la 47.100, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru din 2019 cu 8.000 fata de trimestrul anterior, pana la 47.100, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Mastile sanitare s-au epuizat rapid dupa ce populatia s-a speriat si a incercat sa se previna de virusul ucigas. Asadar, in lipsa mastilor acestia au ales sa se protejeze in locurile aglomerate cu bidoape de apa din plastic puse pe cap. Viralizata prin intermediul retelelor de socializare,…

- Cu doar cateva ore inainte de trecerea in 2020, Ministerul de Finanțe a decis scumpirea carburanților prin indexarea curata inflației a valorii accizei. Asta, la doar o zi dupa ce ar fi trebuit sa intre in vigoare ieftinirile datorate eliminarii supraaccizei. De la miezul nopții de Revelion, un litru…

- INS revizuiește in sus la 4,4% estimarea privind creșterea PIB-ului in 2018 Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere la 4,4% estimarea privind avansul Produsului intern brut in anul 2018, potrivit datelor semidefinitive publicate vineri. În varianta provizorie, din august…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in noiembrie pana la 3,77%, dupa ce a coborat in octombrie la 3,4%, in conditiile in care alimentele s-au scumpit cu 4,9% in ultimul an, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica…