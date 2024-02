Vodafone scumpește abonamentele clienților business Vodafone scumpește abonamentele. Mai exact, este vorba despre abonamentele business. Astfel ca, abonamentele la telefonia mobila, fixa și de internet pentru persoane juridice se vor scumpi cu 8% pentru serviciile activate sau pentru care contractele au fost reinnoite dupa data de 15 iunie 2023. Masura a fost luata pentru a sustine nivelul inflației și se incadreaza in clauza introdusa anul trecut, prin care compania iși rezerva dreptul sa coreleze tarifele cu nivelul inflației. Operatorul a inceput deja sa notifice clientii afectati de majorarea preturilor. ”Ultimul an a fost un an greu resimțit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

