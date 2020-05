Stiri pe aceeasi tema

- Deputati britanici au criticat marti modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 de catre guvernul premierului Boris Johnson, exprimandu-si regretul fata de capacitatea de depistare "inadecvata", potrivit AFP. Executivul prim-ministrului conservator Boris Johnson, el insusi vindecat de maladia COVID-19,…

- Premierul britanic Boris Johnson infrunta miercuri opozitia in parlament si intrebarile se anunta a fi incisive, tara inregistrand al doilea cel mai grav bilant al victimelor facute de noul coronavirus in lume, ceea ce face dificila o abordare a relaxarii masurilor de izolare, transmite AFP. Regatul…

- Aflat de patru zile la terapie intensiva, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, 55 de ani, ”raspunde la tratament”, noteaza BBC.Primul-minstru britanic se afla internat la Spitalul St Thomas din Londra și este ținut „pentru monitorizare atenta” la secția de terapie intensiva.Conform purtatorului…

- Marea Britanie este departe de ridicarea masurilor de izolare instituite in cadrul eforturilor pentru incetinirea propagarii noului coronavirus, deoarece varful epidemiei este inca la peste o saptamana distanta, a declarat miercuri primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de Reuters. Atunci cand a anuntat…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ''In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus", a declarat Johnson. "Ma aflu…