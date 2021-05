Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat prefectilor, luni, sa asigure pentru perioada urmatoare o prezenta "activa" a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere relaxarea masurilor de protectie sanitara. "Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca efectivele MAI vor face in continuare controale in acele zone unde restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus sunt mentinute. Bode afirma ca la evenimentele unde locurile vor fi ocupate la capacitate maxima si la care vor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a recomandat celor care vor sa mearga la mare in weekendul de 1 mai sa o faca cu incredere, dar cu respectarea masurilor de protectie sanitara, scrie Agerpres. „Recomand tuturor romanilor care doresc sa se deplaseze la mare pentru acel weekend sa o faca cu…

- Bode: Este obligatoriu ca in timpul slujbelor in Noaptea de Inviere, in biserica si in afara bisericii, sa fie respectate regulile de protectie sanitara, distantare, purtarea mastii Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca este obligatoriu ca in timpul slujbelor religioase din…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 10 aprilie 2021, in Aiud, au fost legitimate 131 de persoane, verificate 9 societați comerciale și 110 mijloace de transport și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale la Legea 55/2020. Alaturi de polițiști, au acționat jandarmi,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a subliniat, miercuri, ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, inclusiv Raluca Turcan si Vlad Voiculescu, care au fost surprinsi fara masca de protectie sanitara in spatii publice. "Am spus de fiecare data si repet: nu sunt adeptul sanctiunii de dragul…

- Mai multi jandarmi de la Directie de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti se afla vineri dimineata la metrou, unde are loc un protest spontan an sindicalistilor. Purtatorul de cuvant al DGJMB a precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca deocamdata doar se asigura ordinea la eveniment, fara sa fie aplicate…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca dorește o lege pentru suspendarea activitații agenților economici care au primit sancțiuni repetate pentru nerespectarea masurilor de protecție...