Cancelarul austriac Sebastian Kurz a amenintat luni cu impunerea unui al doilea lockdown, ca ultima solutie, in cazul in care continua actuala crestere a numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, transmite dpa. Situatia din spitale va determina daca va fi sau nu impus un nou lockdown, a spus Kurz. "Nicio tara din lume nu ar permite ca sistemul sau de terapie intensiva sa fie depasit", a adaugat el. Posibila suprasolicitare a sistemului de sanatate este o cerinta legala pentru impunerea unui lockdown, in Austria. Duminica, in Austria au intrat in vigoare o serie de restrictii in vederea…