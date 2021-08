Sute de oameni ostili restricțiilor covid au sfidat interdicția de a manifesta duminica și s-au adunat ilegal pe strazile capitalei Germaniei, provocand ciocniri cu poliția. Autoritațile au declarat ca unii protestatari au „harțuit și atacat” polițiștii din cartierul Charlottenburg din vestul Berlinului și au ignorat blocajele rutiere din oraș. „Au incercat sa sparga dispozitivul forțelor […] The post „Corona Diktatur”: proteste anti-izolare in Berlin first appeared on Ziarul National .