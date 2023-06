Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din anii terminali – a VIII-a și a XII-a – continua sa stea cu emoții și cu ochii ațintiți pe declarațiile oficialilor – atat ale guvernanților, cat și ale liderilor sindicali din Educație, pentru a ști ce se intampla cu datele la care ar urma sa susțina examenele importante pentru viitorul lor…

- E scandal in plenul Camerei Deputatilor din cauza grevei. Parlamentarii USR au venit cu pancarte de la protestul cadrelor didactice. „Am adus vocea romanilor in Parlament, ca de fiecare data cand PSD și PNL ignora problemele acestora. Este timpul ca profesorii sa primeasca maririle solicitate, iar PSD…

- Sute de profesori au protestat, miercuri, pe platoul din fața Prefecturii Constanța. Este prima data de la izbucnirea crizei din Educație cand dascalii constanțeni protesteaza acasa. Pana miercuri, profesorii din Constanța se alaturasera colegilor lor la manifestațiile din București, din Piața Victoriei…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Conform unor surse, profesorii continua greva și resping oferta Guvernului. Sindicalistii din Educatie vor organiza astazi un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, potrivit liderilor Federatiei Sindicatelor…

- Profesorii din Romania nu mai au incredere in promisiunile politicienilor: de luni, 22 mai, incepe prima greva de dupa anul 2005. Marius Nistor, liderul sindicaliștilor din Educație, a explicat intr-un interviu pentru RomaniaTV.net ce așteptari au cadrele didactice de la Klaus Iohannis și de ce nu vor…

- Cu gandul la alegerile din 2024, decidenții de azi au uitat pentru ce au fost mandatați de romani și continua circul care ne va ingropa și mai mult in saracie. Instabilitatea politica va fi platita greu, nu de cei responsabili, ci de nevinovați, adica tot de popor. Viitorul Romaniei se negociaza in…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra miercuri, 17 mai, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 - 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…